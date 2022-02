La celebre serie tv Shaktimaan come base di una trilogia cinematografica, ecco il teaser trailer

Sony Pictures India questa mattina ha diffuso in rete il teaser trailer di Shaktimaan, superheroes movie tratto da una famosa serie tv indiana.

Protagonista di uno show televisivo andato in onda in India dal 1997, Shaktimaan sembra oramai pronto al salto sul grande schermo. Il teaser trailer mostrato questa mattina prelude ad una mega produzione pronta ad avviare una trilogia di successo… almeno in patria. La Sony ha collaborato per la produzione del film con la Brewing Thoughts Private Limited e anche con l’attore e produttore Mukesh Khanna della Bheeshm International. Per il ruolo da protagonista sarà presto annunciato il nome di un noto attore indiano.

Un portavoce di Sony Pictures India ha dichiarato:

“Dopo il grande successo dei nostri numerosi film supereroistici in India e in tutto il mondo, è arrivato il momento del nostro supereroe desi! La Sony Pictures International Productions porterà Shaktimaan sul grande schermo, ricreando la magia dell’iconico supereroe che sarà interpretato da una delle superstar indiane.“