La piattaforma di streaming Apple Tv+ ha appena rinnovato Servant, la serie tv creata da M. Night Shyamalan, per una seconda stagione.

Il rinnovo è arrivato una settimana prima della messa in onda dei primi tre episodi (28 novembre). Ricordiamo che successivamente gli episodi verranno rilasciati con cadenza settimanale.

Il nuovo servizio Apple Tv+ è disponibile in più di 100 paesi al costo di 4,99 dollari/euro al mese (dopo la settimana di prova). In base alle informazioni diffuse all’annuncio, Apple TV+ non includerà pubblicità, e potrà essere utilizzata in famiglia fino a sei con un solo abbonamento. Sarà anche possibile scaricare i video sui propri dispositivi per vederli offline. Tutte le serie saranno in 4K HDR con Dolby Atmos.

Servant

L’idea per il misterioso show arriva direttamente dal regista M. Night Shyamalan, in coppia con Tony Basgallop. Il cast conterà sulla presenza di Lauren Ambrose, Nell Tiger e Rupert Grint.

TRAMA: Al centro degli eventi ci Dorothy (Ambrose) e Sean Turner (Toby Kebbell), una coppia che ha assunto la giovane tata Leanne (Tiger) per essere aiutati con Jericho, il loro figlio appena nato. In realtà, proprio il trailer spiega meglio le premesse della vicenda. La coppia in questione ha tragicamente perduto il proprio figlio, e lo ha rimpiazzato con una bambola incredibilmente realistica. Inoltre ha appunto assunto una tata per prendersi cura del bambino. Grint avrà il ruolo di Julian Pearce, il fratello minore di Dorothy.

L’approdo in catalogo di Servant è previsto dal 28 novembre 2019.