Le serie tv Marvel su Disney+ saranno strettamente collegate al Marvel Cinematic Universe, e da stasera ne abbiamo una conferma in più.

Il CEO di Marvel Studios Kevin Feige in queste ore ha parlato della stretta connessione tra le serie tv in arrivo su Disney+ ed i futuri film dell'MCU, con particolare attenzione a Loki.

Nel particolare Feige rivelato che la presenza di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) in Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà fondamentale per legare il film alla serie tv Loki, di cui sarà in parte protagonista. Il CEO non ha però specificato in che misura - ed in che modo - i due prodotti saranno collegati.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà diretto da Scott Derrickson. La sceneggiatura è stata affidata a Jade Bartlett.

Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più "spaventoso" dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Nel cast Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen.

Il film arriverà nelle sale Usa dal 7 maggio 2021.

Loki

Loki sarà sviluppato da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) sarà affidata a Kate Herron.

Nel cast Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen.

La distribuzione avverrà su Disney+ dalla primavera del 2021.