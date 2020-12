La serie tv Fear the Walking Dead rinnovata per una settima stagione

La serie tv Fear the Walking Dead ha ottenuto la riconferma per la terza stagione, l’annuncio attraverso i canali social ufficiali.

Due settimane dopo l’episodio midseason della sesta stagione, che ha messo in pausa lo show con data da stabilire, l’emittente AMC ha annunciato di aver rinnovato la serie tv per una settima stagione. La decisione arriva mentre l’universo The Walking Dead è pronto ad un nuovo scossone, tra la chiusura della serie madre con l’undicesima stagione, la produzione del film su Rick Grimes e le altre serie spin-off in pieno sviluppo.

Trovate il post-social in fondo alla pagina.

FEAR THE WALKING DEAD

PRODUZIONE : La serie tv è stata sviluppata da Dave Erickson e Scott M. Gimple. Tra i produttori Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero e David Alpert. I nuovi showrunners sono Andrew Chambliss e Ian Goldberg.

: La serie tv è stata sviluppata da Dave Erickson e Scott M. Gimple. Tra i produttori Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero e David Alpert. I nuovi showrunners sono Andrew Chambliss e Ian Goldberg. CAST : Lennie James, Danay Garcia, Maggie Grace, Alycia Debnam Carey, Colman Domingo, Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades, Karen David.

: Lennie James, Danay Garcia, Maggie Grace, Alycia Debnam Carey, Colman Domingo, Garret Dillahunt, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades, Karen David. TRAMA : Il modo in cui verranno raccontate le storie sarà davvero differente rispetto alle altre due serie prodotte, sarà quasi un format completamente nuovo.

: Il modo in cui verranno raccontate le storie sarà davvero differente rispetto alle altre due serie prodotte, sarà quasi un format completamente nuovo. IN TV : La sesta stagione dall’11 ottobre 2020.

: La sesta stagione dall’11 ottobre 2020. NEWS: La serie tv è stata rinnovata per una settima stagione.

IL POST-SOCIAL