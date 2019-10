La pioggia di rumours relativa al futuro dei personaggi Marvel abbandonati da Netflix lo scorso anno continua a battere sul web. Questa mattina torniamo a parlare di Daredevil.

A seguito delle voci che vorrebbero il personaggio - con il suo interprete Charlie Cox - prossimo co-protagonista nel terzo Spider-Man movie (leggete qui), ComicBookNews (via We Got This Covered) questa mattina ha confidato in una nuova sensazionale - se confermata - voce.

Secondo il rumour, infatti, Marvel Televisione e Marvel Studios, appianate oramai le tante divergenze artistiche avute nel tempo, avrebbero scelto di collaborare sinergicamente per riportare in vita Daredevil e le altre serie tv cancellate da Netflix.

Nel particolare la voce specifica che l'obiettivo sarebbe riavviare le serie tv attraverso l'emittente FX (famosa per i suoi contenuti destinati ad un pubblico adulto), richiamando ovviamente i cast già apprezzati dai fan nel recente passato targato Netflix.

Ovviamente c'è sempre da considerare i tempi di attesa per rivedere Daredevil e company in azione in una serie tv, ovvero due anni dalla cancellazione delle serie tv da parte di Netflix, questo almeno in base agli accordi contrattuali che legavano Marvel ed il colosso dello streaming.