La serie tv Britannia avrà una terza stagione

Nonostante le critiche poco lusinghiere, la serie tv Britannia ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione.

A confermare il rinnovo per una nuova sessione episodica è stato in queste ore Cameron Roach, responsabile delle serie drammatiche di Sky Studios:

Siamo incredibilmente orgogliosi di poter continuare a far crescere il franchise di Britannia portando in vita la visione unica e in grado di distinguersi di Jez e del suo team per una terza stagione.