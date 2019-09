La celebre serie tv Battlestar Galactica sarà riavviata, il futuro lancio televisivo vedrà protagonista Sam Esmail, creatore di Mr. Robot.

A riportare la notizia è stato quest'oggi il solito Deadline. Il nuovo show sarà riavviato sotto la supervisione di Sam Esmail, il filmmaker protagonista del grande successo televisivo Mr. Robot. A produrre - e trasmettere - la nuova serie sarà il nuovo servizio di streaming di NBCUniversal.

Al momento non sono stati rivelati i dettagli della nuova versione.

Battlestar Galactica è andata in onda per una sola stagione su ABC, dal 1978 al 1979, e aveva come protagonisti Richard Hatch, Dirk Benedict e Lorne Greene. Nel 1980 sono poi stati prodotti ulteriori dieci episodi. Il franchise ha comunque dato vita a fumetti, giochi da tavolo e un videogame. Nel 2003 Moore ha riportato il marchio protagonista sugli schermi grazie a una miniserie di 3 ore trasmessa da Sci-Fi Channel e con star Edward James Olmos, Mary McConnell, Katee Sackoff e Grace Park, ottenendo degli ascolti talmente positivi da dare il via libera alla produzione di una serie andata in onda per quattro stagioni, mentre lo spinoff prequel Caprica è stato cancellato poco dopo il suo debutto.