“Mentre iniziavamo a parlare delle storie al centro della quinta stagione è apparso chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e complessità della storia avremmo dovuto tornare al piano originale e realizzare sei stagioni. Per essere chiari, la sesta stagione non ci farà avvicinare al presente, semplicemente ci permetterà di coprire lo stesso periodo con più dettagli.“