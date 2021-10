La serie Peaky Blinders dopo la sesta stagione si chiuderà con un film

Le riprese della sesta stagione della serie Peaky Blinders sono oramai quasi terminate, ma ciononostante la notizia del giorno riguarda la realizzazione di un film che chiuderà definitivamente lo show con Cyllian Murphy.

Intervistato da Variety, il creatore della serie “Steven Knight” ha aggiornato sullo stato dello sviluppo della sesta stagione, confermando però allo stesso tempo che Peaky Blinders si chiuderà con un film. Nel particolare Knight ha affermato che le riprese della sesta stagione sono quasi terminate, e che la messa in onda dei nuovi episodi dovrebbe vedere la luce nel corso del 2022, assolutamente in tempo per l’inizio della pre-produzione del film che chiuderà la saga criminale con Cyllian Murphy.

L’ultima stagione di Peaky Blinders è stata diretta da Anthony Byrne su sceneggiatura scritta da Steven Knight con Nick Goding come produttore. I produttori esecutivi sono Caryn Mandabach, Steven Knight, Jamie Glazebrook, David Mason, Anthony Byrne e Cillian Murphy insieme a Tommy Bulfin della BBC e Lucy Bedford della Tiger Aspect. “Peaky Blinders“, della Caryn Mandabach Productions, è co-prodotto con Tiger Aspect Productions e distribuito a livello internazionale da Banijay Rights.

Trama Serie: La saga criminale della famiglia Shelby nella serie creata da Stephen Knight. Cillian Murphy interpreta Thomas Shelby, capo dei peaky blinders, una gang criminale che opera a Birmingham negli anni ’20. Il gruppo conduce i propri affari pericolosi, minacciati dalle altre bande locali e dalle forze dell’ordine. Nel cast anche Helen McCrory.