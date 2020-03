La serie October Faction non ottiene una seconda stagione

Dopo una sola stagione, la serie October Faction ha subito la cancellazione da parte del colosso dello streaming Netflix.

Lo show tratto dalla graphic novel firmata da Steve Niles non ha convinto il pubblico, finendo per perdere l'occasione di continuare a vivere sul catalogo di Netflix. Questa è la seconda serie horror non rinnovata dal colosso dello streaming in giornata, l'altra è stata V Wars (qui le info), in pomeriggio, invece, è giunta la conferma del rinnovo di Locke and Key (qui la notizia).

OCTOBER FACTION

PRODUZIONE : La serie è stata creata da Damian Kindler, e tratta liberamente dal fumetto firmato da Steve Niles.

: La serie è stata creata da Damian Kindler, e tratta liberamente dal fumetto firmato da Steve Niles. CAST : Tamara Taylor, J.C. MacKenzie, Aurora Burghart, Gabriel Darku, Maxim Roy

: Frederick Allen (J. C. MacKenzie) detto Fred e sua moglie Deloris (Tamara Taylor) sono una coppia di cacciatori di mostri che gira per il mondo per catturare e sconfiggere questi emissari del male. Con loro ci sono i due figli gemelli Geoff e Viv, interpretati rispettivamente dagli esordienti Gabriel Darku e Aurora Burghart. IN TV: La prima stagione è approdata su Netflix lo scorso 23 gennaio 2020.