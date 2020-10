Posted on

Cosa possiamo aspettarci dalla seconda stagione di Star Trek: Discovery? Lunedì 12 febbraio è andato in onda su Netflix l’ultimo episodio del rinato franchise televisivo, e come già accennato nel nostro articolo, in cui esprimiamo le nostre considerazioni sulla passata stagione, ci sono ancora alcune cose da comprendere appieno. In una recente intervista su Entertainment Tonight,