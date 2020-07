La serie Katy Keene è stata cancellata da The CW

L’emittente The CW ha scelto di non rinnovare la serie Katy Keene, pertanto sarà cancellata dopo una sola stagione.

Nonostante la brutta notizia per i fan dell’universo Riverdale (Katy Keene è uno spin-off di Riverdale), sembra però esserci una labile speranza per il futuro. Secondo Deadline, infatti, pare che Mark Pedowitz (CEO The CW) nei mesi scorsi abbia esteso l’opzione contrattuale con il cast della serie al 31 luglio, e questo per prendere tempo sul futuro dello show. Tale decisione potrebbe spingere la Warner Bros Television a cercare una nuova emittente pronta a salvare lo show.

Ad oggi Katy Keene è trasmessa anche su HBO Max, pertanto è lecito pensare al nuovo servizio digitale come unica opzione valida per WBTV. Non resta che attendere aggiornamenti.

Al centro della trama vi erano quattro iconici personaggi dei fumetti di Archie Comics: l’aspirante stilista Katy Keene (Lucy Hale), la cantautrice Josie McCoy (Ashleigh Murray), il performer Jorge Lopez/Ginger (Jonny Beauchamp) e la “It Girl” Pepper Smith (Julia Chane). La serie mostra la vita di questi giovani mentre cercavano di realizzare, insieme, i propri sogni a New York.