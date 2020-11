Netflix ha confermato la realizzazione di una seconda stagione per Emily in Paris, serie con Lily Collins approdata sul proprio catalogo lo scorso 2 ottobre.

L’annuncio è arrivato attraverso un post-social (in pieno stile Emily in Paris), in cui si prennuncia l’arrivo di una seconda stagione. Lo trovate in fondo alla pagina.

Per dare una lettura alla nostra recensione della prima stagione, visitate questo indirizzo.

EMILY IN PARIS

PRODUZIONE : La serie è stata sviluppata da Darren Star.

: La serie è stata sviluppata da Darren Star. CAST : Lily Collins, Lucas Bravo, Camille Razat, Ashley Park, Kate Walsh.

: Lily Collins, Lucas Bravo, Camille Razat, Ashley Park, Kate Walsh. TRAMA : Quando la compagnia di Emily, responsabile marketing a Chicago, acquisisce un’azienda a Parigi, la giovane donna viene mandata nella capitale francese per rinnovarne l’immagine social. La sua nuova vita in Francia si rivelerà ricca di avventure.

: Quando la compagnia di Emily, responsabile marketing a Chicago, acquisisce un’azienda a Parigi, la giovane donna viene mandata nella capitale francese per rinnovarne l’immagine social. La sua nuova vita in Francia si rivelerà ricca di avventure. DISTRIBUZIONE: La seconda stagione prossimamente su Netflix.

IL POST-SOCIAL