Sergio Castellitto è tra i candidati ai premi Iris come miglior attore non protagonista

L'attore Sergio Castellitto è tra i candidati ai premi Iris (gli Oscar canadesi) come miglior attore non protagonista per il ruolo di Frank Paterno nel film "Mafia Inc.".

Nel film diretto da Daniel Grou, alias Podz, Sergio Castellitto interpreta il ruolo di un padrino dal nome Frank Paterno, alla guida della mafia siciliana di Montréal. Il personaggio di Frank Paterno è ispirato al padrino italo-canadese Vito Rizzuto da Cattolica Eraclea, presente nel libro "Mafia Inc." dei giornalisti André Cédilot e André Noël.

Oltre a Sergio Castellitto concorrono per i premi Iris come miglior attore non protagonista anche gli attori Pier Luc Funk (e e Maxime), Robin Aubert (Grazie di tutto), Rémy Girard (Pioveva uccelli) e Sasson Gabai (La moglie di mio fratello).

"Mafia Inc." è candidato anche nella categoria miglior film.

Per conoscere i candidati in altre categorie è possibile consultare le altre cinquine dei premi Iris qui.