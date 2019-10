Il futuro di casa Disney è senza dubbio pregno di appuntamenti molto attesi dal pubblico, uno di questi potrebbe riguardare un sequel di Oceania.

Approdato nelle sale Usa col titolo originale Moana, il film d'animazione Oceania ha incassato al Box Office la bellezza di 643 milioni di dollari nel 2016, ottenendo tra l'altro 2 nominations agli Oscars. Perchè allora la Disney non avrebbe dovuto pensare ad un sequel?

Secondo We Got This Covered pare che in effetti un sequel di Oceania è al momento in via di sviluppo. Al momento non ci sarebbero dati certi, ma la fonte specifica che Dwayne Johnson e la giovanissima Auli'i Cravalho avrebbero già confermato il loro ritorno come doppiatori originali.

Non resta che attendere nuovi dettagli a riguardo. Avete già letto la nostra recensione di Oceania? Fatelo qui.