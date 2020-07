I due sequel di Halloween slittano di un anno intero

Universal Pictures ha fatto sapere di aver rinviato l’uscita cinematografica di Halloween Kills e Halloween Ends, i due sequel dell’horror di successo uscito in sala nel 2018.

Le nuove date di uscita americane sono il 15 ottobre 2021 per Halloween Kills ed il 14 ottobre 2022 per Halloween Ends. Le nuove date di uscita sono state accompagnate dal lancio di un nuovo breve teaser trailer. Lo trovate in fondo alla nostra pagina.

HALLOWEEN KILLS

Il film sarà diretto da David Gordon Green e basati su una sceneggiatura di Green, Danny McBride e Scott Teems (Paul Brad Logan e Chris Bernier hanno collaborato alla sceneggiatura di Halloween Ends). Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block figureranno come produttori. John Carpenter, Danny McBride e David Gordon Green saranno invece i produttori esecutivi insieme a Jamie Lee Curtis, Jeanette Volturno e Couper Samuelson. CAST : Jamie Lee Curtis, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Robert Longstreet.

: Jamie Lee Curtis, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Robert Longstreet. TRAMA : Non definita.

: Non definita. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 15 ottobre 2021.

HALLOWEEN ENDS

: Il film sarà diretto da David Gordon Green e basati su una sceneggiatura di Green, Danny McBride e Scott Teems (Paul Brad Logan e Chris Bernier hanno collaborato alla sceneggiatura di Halloween Ends). Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block figureranno come produttori. John Carpenter, Danny McBride e David Gordon Green saranno invece i produttori esecutivi insieme a Jamie Lee Curtis, Jeanette Volturno e Couper Samuelson. CAST : Non definito.

: Non definito. TRAMA : Non definita.

: Non definita. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 14 ottobre 2022.

IL TEASER TRAILER