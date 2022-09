Il colosso dello streaming Netflix ha condiviso in rete il teaser trailer della sesta stagione di Elite, la fortunata serie creata da Carlos Montero e Dario Madrona.

I nuovi episodi saranno disponibili sul catalogo a partire dal 18 novembre, ovviamente in aggiunta alle precedenti cinque stagioni. Nel teaser trailer spazio alla sensualità con i giovani protagonisti della serie impegnati in pratiche “alquanto intime”.

ELITE

La serie originale spagnola è stata scritta da Carlos Montero (The Time in Between, Physical or Chemical) e Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer, The Protected). NEL CAST Miguel Herrán, Jaime Lorente, Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) Omar Ayuso (che ha debuttato con Elite) e Danna Paola (Dare to Dream).

La sesta stagione sarà su Netflix dal 18 novembre 2022.