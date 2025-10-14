20th Century Studios ha svelato il primo trailer di Send Help, il ritorno al genere horror dello specialista Sam Raimi.

Descritto inizialmente come un mix esplosivo tra “Misery non deve morire” e “Cast Away“, il nuovo film diretto da Sam Raimi si è finalmente palesato al popolo della rete questa sera con un primo trailer ricco di tensione, ma anche di sequenze bizzarre, in pieno stile Raimi.

Come noto, Sam Raimi ha contribuito a ridisegnare il genere horror con la saga Evil Dead, ma anche con altri film di grande successo, uno dei quali molto apprezzato dalla critica “Drag Me to Hell“. Celebre però è stato anche il grande successo ottenuto con la iconica trilogia dedicata a “Spider-Man” che molti anni più tardi lo ha portato a dirigere per i Marvel Studios “Doctor Strange nel Multiverso della Follia“, ad oggi il suo ultimo film da regista.

Guardate qui il trailer di Send Help

La trama del film Send Help

Nel film Send Help, l’attrice Rachel McAdams veste i panni di Linda Liddle, un’impiegata sottovalutata e irrispettosa che si ritrova bloccata con il suo terribile capo Bradley Preston (Dylan O’Brien) su un’isola deserta dopo che i due sono emersi come unici sopravvissuti a un incidente aereo. Sull’isola, i due devono superare i torti del passato e lavorare insieme per sopravvivere.

Altre informazioni su Send Help

Sam Raimi ha diretto Send Help da una sceneggiatura originale firmata da Damian Shannon e Mark Swift. Raimi ha anche prodotto insieme a Zainab Azizi per Raimi Productions, con JJ Hook (The Amateur) come produttore esecutivo. Il cast del film include anche Edyll Ismail, Dennis Haysbert, Xavier Samuel, Chris Pang, Thaneth Warakulnukroh ed Emma Raimi.

Send Help sarà distribuito nelle sale il 30 gennaio 2026.