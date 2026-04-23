Un naufragio può cancellare ogni gerarchia aziendale, specialmente se dietro la macchina da presa c’è un maestro del brivido. Il survival thriller Send Help debutterà su Disney+ in streaming il prossimo 7 maggio.

Il film, prodotto dai 20th Century Studios, vede il ritorno di Sam Raimi a una narrazione brutale e ironica, dove le dinamiche di potere tra un capo e una dipendente vengono letteralmente fatte a pezzi dopo un disastro aereo.

I protagonisti di questa lotta per la sopravvivenza sono Rachel McAdams e Dylan O’Brien, unici superstiti su un’isola sperduta che si trasforma rapidamente in un teatro di guerra psicologica e fisica. La sceneggiatura trasforma la frustrazione del posto di lavoro in una commedia horror tagliente, supportata dalle note inquietanti della colonna sonora di Danny Elfman, storico collaboratore del regista. Per un’analisi approfondita della pellicola, vi invitiamo a leggere la nostra [recensione di Send Help], dove analizziamo come Raimi sia riuscito a bilanciare gore e satira sociale.

Send Help Disney+: il ritorno alle origini tra tensione e humor nero

Il film arriva sulla piattaforma con l’importante biglietto da visita del 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. La critica internazionale ha accolto con entusiasmo la regia di Raimi, sottolineando come l’escalation di violenza e i continui ribaltamenti di fronte rendano la visione tesa e imprevedibile. La fotografia cruda esalta il contrasto tra la bellezza naturale dell’isola e la ferocia dei personaggi, pronti a tutto pur di mantenere il controllo.

Il lancio su Disney+ è fissato per il 7 maggio 2026.

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