La banda dei Peanuts è pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova ed emozionante avventura per tutta la famiglia. Apple TV ha rilasciato il trailer di Snoopy presenta: sei a casa, Snoopy, l’atteso speciale originale animato che debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 31 luglio.

La pellicola espande la fortunata e premiata collana di produzioni dedicate ai celebri personaggi nati dalla matita di Charles M. Schulz, consolidando la partnership esclusiva tra il servizio streaming, WildBrain, Peanuts Worldwide e Lee Mendelson Film Productions, recentemente rinnovata fino al 2030. Ad arricchire l’atmosfera del progetto ci sarà anche una colonna sonora d’eccezione, impreziosita dal brano originale “Home, Where Your Heart Found Me”, scritto appositamente per l’occasione dal cantautore Allen Stone.

Sei a casa Snoopy: trama e le anticipazioni sul prossimo film Snoopy Unleashed

La trama dello speciale animato vede al centro un dramma domestico per il bracco più famoso del mondo: Snoopy cade nella disperazione più totale quando la sua amata cuccia rossa viene venduta per errore durante un mercatino dell’usato di quartiere. Per tirargli su il morale e rimediare al pasticcio, Charlie Brown decide di mettersi alla guida di una spedizione avventurosa alla ricerca del prezioso rifugio; lungo il cammino, il viaggio si trasformerà per i due amici in un’importante lezione per riscoprire il vero significato della parola “casa”.

Il cast vocale originale vedrà protagonisti interpreti come Riley Vargas e Terry McGurrin, guidati dalla produzione esecutiva di Josh Scherba, Stephanie Betts e Logan McPherson.

Questo appuntamento anticipa un altro grande progetto cinematografico attualmente in lavorazione per la piattaforma, intitolato Snoopy Unleashed, in cui l’intera banda dei Peanuts dovrà affrontare le insidie della grande città per ritrovare Snoopy dopo una fuga da casa. Il catalogo di Apple TV si conferma così la dimora esclusiva dell’intero franchise, ospitando sia i grandi classici storici – come Un Natale da Charlie Brown – sia le acclamate produzioni contemporanee per ragazzi tra cui Snoopy nello Spazio e la trilogia d’avventura WondLa.

Scheda Tecnica

Titolo italiano: Snoopy presenta: sei a casa, Snoopy

Snoopy presenta: sei a casa, Snoopy Titolo originale: Snoopy Presents: Welcome Home, Snoopy

Snoopy Presents: Welcome Home, Snoopy Regia / Creatori: Charles M. Schulz (personaggi)

Charles M. Schulz (personaggi) Cast vocale: Riley Vargas, Terry McGurrin, Rob Tinkler, Kitai O’Garro, Josephine Nisbett

Riley Vargas, Terry McGurrin, Rob Tinkler, Kitai O’Garro, Josephine Nisbett Produzione: WildBrain, Peanuts Worldwide, Lee Mendelson Film Productions

WildBrain, Peanuts Worldwide, Lee Mendelson Film Productions Data di uscita: 31 luglio 2026

31 luglio 2026 Distribuzione: Apple TV