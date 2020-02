Molti segreti svelati nel primo trailer di Westworld 3

HBO questa sera ha finalmente svelato il primo trailer di Westworld 3, atteso terzo capitolo della serie tv creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Così come è possibile apprezzare dalle primissime immagini apparse stasera in rete, la terza stagione porterà allo scoperto il rapporto che andrà ad instaurarsi tra Dolores (Evan Rachel Wood), e la new entry dello show Caleb (Aaron Paul). Inoltre Maeve (Thandie Newton) sembra che avrà il compito di trovare ed uccidere Dolores.

Trovate il trailer in fondo alla pagina.

Westworld (Terza Stagione)

La serie prodotta da Jonathan Nolan, Lisa Joy e J.J. Abrams è ambientata in un enorme parco dei divertimenti popolato da robot.

Nel cast Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Talulah Riley, Rodrigo Santoro e Sir Anthony Hopkins. La terza stagione ha ottenuto la presenza nel cast di Aaron Paul, Lena Waithe, Vincent Cassel.

TRAMA: La nuova stagione sarà incentrata su quello che è stato definito il “New World”, e sarà una “oscura odissea sull’ascesa della coscienza artificiale e la nascita di una nuova forma di vita sulla Terra”. Dolores e alcuni dei suoi simili sono finalmente fuggiti da Westworld e si sono ritrovati nel mondo reale, dove umani e robot convivono in un modo decisamente diverso

Westworld 3 andrà in onda su HBO il 15 marzo 2020.