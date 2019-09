Il 6 ottobre a Forlì, nell'ambito di Sedicicorto International Film Festival, si festeggeranno i 40 anni di Alien, il capolavoro horror sci-fi di Ridley Scott, e proiettato nelle sale italiane per la prima volta il 25 ottobre del 1979.

La manifestazione forlivese ha voluto rendere omaggio a questo cult proponendo la visione di Alien Ore, il cortometraggio scritto e diretto dalle sorelle Spear che, grazie alla collaborazione di Twentieth Century Fox Home Entertainment e Chili TV, sarà proiettato sul grande schermo per la prima volta il 6 ottobre prossimo.

Questa la sinossi del corto. Lorreine, una minatrice di stanza su un pianeta-colonia minerario, non desidera altro che migliorare la vita di sua figlia e dei suoi nipoti. Quando, durante il suo turno, un collega muore in circostanze misteriose, la donna è costretta a scegliere tra fuggire o sfidare gli ordini dei suoi superiori e affrontare le sue paure in una disperata lotta per la sicurezza della sua famiglia.

Ricordiamo che Alien Ore è il quarto di sei cortometraggi Live Action, già oggetto di nostri precedenti articoli, realizzati dalla 20th Century Fox, in collaborazione con Tongal, per celebrare il 40° anniversario della Saga di Alien, pubblicati tra marzo e aprile di quest'anno sul sito IGN.com, secondo il seguente calendario: