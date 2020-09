Sedicicorto 2020: Ecco tutte le giurie del festival

Sono stati resi noti i nomi dei giurati che faranno parte delle varie giurie di Sedicicorto 2020, il festival cinematografico di Forlì, quest’anno in veste ibrida.

Trovate i nomi di tutti i giurati di Sedicicorto International Film Festival 2020 all’interno del comunicato stampa da poco emanato.

SEDICICORTO 2020, ECCO LE GIURIE

Giornalisti, registi, direttori di festival e molto altro. Ecco tutti i giurati della diciassettesima edizione del festival forlivese

Sedicicorto Forlì International Film Festival, in programma dal 2 all’11 ottobre in edizione ibrida, in streaming su MyMovies.it e dal vivo alla Sala San Luigi e all’Auditorium Intesa San Paolo di Forlì, presenta le giurie delle sezioni competitive.

Animalab: Monica Manganelli, dopo il grande successo di Butterflies in Berlin, cortometraggio animato che ha fatto incetta di premi negli ultimi 12 mesi, torna a Forlì in veste ufficiale. La affiancheranno i colleghi artisti Virgilio Villoresi e la sudcoreana Jooyoung Soheili.

CortItalia: Elena Bouryka, regista e attrice, si dovrà confrontare, per decidere quale cortometraggio vincerà il concorso riservato alle produzioni italiane, con due giornalisti e direttori di festival. Boris Sollazzo, voce di Radio Rock, firma di Rolling Stone e direttore artistico di Linea d’Ombra Festival. E poi Steve Della Casa, uno dei pilastri di Hollywood Party, mitica trasmissione sul cinema alla Radio(3), ex direttore del Torino Film Festival e regista di documentari sulle sue passioni di celluloide, dai musicarelli al cinema horror classico italiano.

IranFest diventa una sezione competitiva a tutti gli effetti, giuria compresa, composta da Giancarlo Zappoli, direttore editoriale di MyMovies.it. Aitor Arenas Suso, direttore del festival di cortometraggi Humor en Corto, ovviamente incentrato su brevi film per far ridere. Infine, in rappresentanza dell’Iran, il regista Milad Tangshir, che con i suoi film è stato selezionato a Venezia, Torino e al Sundance.

Chiudiamo con la sezione Movie. Per il concorso internazionale i giurati saranno: il giornalista britannico e Presidente del board della Short Film Conference Laurence Boyce. Giacomo Manzoli, direttore del dipartimento delle arti dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Infine, Sandrine Cassidy, produttrice e direttore del dipartimento festival e distribuzione della School of Cinematic Arts di LosAngeles.

A queste si aggiungono la giuria per la sezione sperimentale Experia, composta dal comitato di selezione di Sedicicorto, la giuria della sezione Animare, composta dai bambini iscritti alla newsletter dedicata del festival ai cui voti si aggiungeranno quelli arrivati sulla piattaforma di Il Cinemino, e la giuria per la sezione CortInLoco, composta dagli studenti della Scuola di Cinema di Cesena.

Sedicicorto Forlì International Film Festival 2020 si terrà dal 2 all’11 ottobre ed è realizzato con il contributo di Comune di Forlì, Film Commission Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, DG Cinema e Audiovisivo – Mibact e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì la sponsorship di Intesa San Paolo, Daniele Alessandrini Abbigliamento, Cantine DreiDonà e Acquainbrick, con il patrocinio del Parlamento Europeo e FEDIC.

Media partner: Cinematographe.it/Filmisnow, Cinemaitaliano.info, BirdmenMagazine.it, TheCinemaShow.it, Cinefilos.it, Il Resto del Carlino, Artesettima.it.