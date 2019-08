La piattaforma streaming Netflix ha incluso nella sua raccolta Secret Obsession, film diretto da Peter Sullivan. Questa è la nostra recensione.

Dopo un grave incidente stradale Jennifer si risveglia priva di memoria e non riesce a ricordarsi nemmeno il volto del suo caro marito. Una volta tornata a casa, la donna inizia la sua riabilitazione sostenuta dalle cure del suo amorevole compagno; ma la persona al suo fianco non è chi sostiene di essere..

Secret Obsession è il classico film che cerca di rientrare nella categoria dei film thriller ma con scarso successo. Il film di Peter Sullivan, attore e regista britannico, non brilla per né qualità filmiche (sceneggiatura, fotografia, regia) né per l’interpretazione degli attori scelti. La trama è scontata, i dialoghi sono superficiali, la suspense è inesistente… per non parlare delle scarse qualità recitative dei due protagonisti della storia, Jennifer e Russell, che sembrano due barche in mezzo a una foresta.

Nel vasto panorama del genere thriller solo pochi film hanno il potere di emozionare e a tenere incollati allo schermo grazie alla complessità della trama, all’effetto sorpresa e alla bravura degli attori scelti. Tra l'altro, la prima regola per creare un thriller davvero efficace è il non dare mai nulla per scontato, e in tal senso Secret Obsession non assume nessuna di queste qualità, risultando perciò un prodotto cinematografico privo di empatia e di coinvolgimento… potremmo definirlo quindi un “film anemico”.

La povera Jennifer è interpretata da Brenda Song, giovane volto protagonista di alcuni film targati Disney, che in questo film riesce a dire solo poche parole ma tanti versi di dolore e paura. Di diverse origini è invece Michael James Vogel, attore statunitense noto per alcuni film horror e thriller, apprezzabile per la sua presenza fisica ma dalla mimica facciale inesistente. Nonostante il loro discreto curriculum l’interpretazione di questi due attori non convince e lascia indifferenti relativamente alla storia raccontata.