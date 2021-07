Il secondo trailer del cartoon Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso

Sony Pictures ha diffuso in rete il secondo trailer ufficiale di Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso, quarto capitolo della celebre saga animata targata Sony Pictures Animation.

Ricordiamo che la pellicola, la prima a non essere diretta dal creatore della saga Genndy Tartakovsky, approderà nelle nostre sale a partire dal 2 settembre. Potete apprezzare il nuovo trailer in fondo alla pagina.

HOTEL TRANSYLVANIA: UNO SCAMBIO MOSTRUOSO

PRODUZIONE: Il film è stato scritto e prodotto da Genndy Tartakovsky, mentre alla regia ci sono Jennifer Kluska e Derek Drymon, provenienti da serie animate originali come DC Super Hero Girls, SpongeBob SquarePants e Pinguini di Madagascar. USCITA: Nelle sale italiane dal 2 settembre 2021.

TRAMA: In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.lo finale del franchise cinematografico da 1,3 miliardi di dollari, prodotto da Sony Pictures Animation.