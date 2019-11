Le riprese della serie tv The Falcon and the Winter Soldier sono attualmente in corso, e le foto apparse in rete mostrano Sebastian Stan in azione.

L'attore, che darà ancora una volta volto al Soldato d'Inverno, mostra in queste foto quello che sarà il nuovo look del noto personaggio Marvel. Nel particolare è possibile apprezzare il nuovo taglio di capelli, molto corto rispetto al passato, ed il volto sbarbato.

Queste foto vanno a confermare il look scelto per il personaggio dai Marvel Studios, ed anticipato negli artwork ufficiali mostrati nel documentario su Disney+ dal titolo Expanding the Universe (qui le foto).

📸 | Sebastian Stan on set of “The Falcon and The Winter Soldier”! pic.twitter.com/a9voX4Busn — Sebastian Stan Updates (@TheSebNews) November 14, 2019

The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all'inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell.

La serie arriverà su Disney+ dall'autunno del 2020.