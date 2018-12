Spunta sul web - attraverso il solito Impawards - un nuovo poster internazionale di Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto, il terzo capitolo della saga animata creata da DreamWorks Animation.

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto è stato scritto e diretto da Dean DeBlois. Nel cast vocale Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett, Gerard Butler, Kit Harrington, Craig Ferguson, F. Murray Abraham.

La Sinossi. Dalla DreamWorks Animation arriva una storia sorprendente sulla necessità di trovare il coraggio di affrontare l'ignoto mentre si cresce. E su come nulla possa mai prepararci alla necessità di separarci da qualcuno che amiamo. Quella che era iniziata come un'improbabile amicizia tra un vichingo adolescente e un temibile drago Furia Buia si è trasformata in un'avventura epica che ne narra le esistenze. Benvenuti nel capitolo più sorprendente di una delle serie cinematografiche di animazione più amate della storia del cinema: Dragon Trainer: Il mondo nascosto. Ora capo e sovrano di Berk al fianco di Astrid, Hiccup ha creato un regno di uomini e draghi gloriosamente caotico. Quando l'apparizione improvvisa di un drago Furia Buia femmina coincide con la minaccia più oscura che il loro villaggio abbia mai dovuto affrontare, Hiccup e Sdentato sono costretti a lasciare l'unica casa che abbiano mai conosciuto e a viaggiare in un mondo nascosto, considerato fino ad allora solo una creazione mitologica. Mentre comincia a delinearsi chiaramente il loro futuro, il drago e il cavaliere combattono uniti fino agli estremi confini della Terra per proteggere tutto ciò di cui hanno imparato a fare tesoro.

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto arriverà nelle sale italiane il 31 gennaio 2019.