Serata intensa quella in corso dal San Diego Comic-Con. Il nostro primo aggiornamento arriva dalla HBO, sponda Watchmen.

Durante la presentazione della serie tv tratta dalla graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons è stato mostrato un lungo primo trailer da oltre 3 minuti. Il video mostra tantissime sequenze inedite, ma anche una delle prime immagini con protagonista Dr Manhattan.

Watchmen sarà ambientato in una versione alternativa della storia in cui i supereroi sono trattati come fuorilegge. La serie non sarà un adattamento della graphic novel, ma una storia originale che mescola vari elementi del racconto originale.

Watchmen è stato firmato da Damon Lindelof. La regia dell’episodio pilota è stata affidata a Nicole Kassell. Nel cast Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett jr, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Jeremy Irons, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Yahya Abdul-Mateen II, Sara Vickers, Dylan Schombing, Adelynn Spoon, Dustin Ingram e Lily Rose Smith.



La serie andrà in onda da autunno 2019 su HBO. In Italia sarà trasmessa da Sky Atlantic.