Tra poco meno di 20 giorni prenderà il via l’edizione numero 50 del San Diego Comic-Con, ed i vari studios in questi giorni stanno annunciando quelli che saranno i loro programmi per la convention.

Questa sera vi proponiamo il programma della tre giorni di spettacolo che vedrà protagonista Amazon Studios. Tra il 18 luglio ed il 20 luglio, dal Comic-Con ci saranno panel riguandati serie tv attesissime come The Boys, The Expanse, ma anche Carnival Row e The Man in the High Castle.

Il Programma Completo

Giovedì 18 luglio

Undone: la serie creata da Raphael Bob-Waksberg e Kate Purdy, creatori di BoJack Horseman, sarà presentata all’Indigo Ballroom dell’Hilton Bayfront dalle 13.45 alle 14.45. Lo show all’insegna dell’innovazione tecnica e della creatività artistica ha come protagonista Rosa Salazar nel ruolo di una ragazza alle prese con un complesso percorso che la porterà a scoprire i segreti del suo passato e a risolvere il mistero legato alla morte del padre.

Venerdì 19 luglio

The Boys: Seth Rogen ed Eric Kripke, produttori dello show, saranno presenti al panel che vede inoltre la partecipazione dei protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, ed Elisabeth Shue. I presenti potranno vedere un dietro le quinte della serie basata sui fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson in cui si racconta la storia di supereroi trattati come celebrità e che abusano dei propri poteri invece che utilizzarli per fare il bene. La serie debutterà il 26 luglio su Amazon Prime Vide e il panel si svolgerà negli spazi della Ballroom 20, presso il San Diego Convention Center, dalle 15.30 alle 16.30.

Carnival Row: il panel sarà presso la Ballroom 20 del San Diego Convention Center dalle 16.45 alle 17.45. Sul palco saliranno Orlando Bloom, Cara Delevingne, David Gyasi, Tamzin Merchant e i produttori esecutivi Travis Beacham e Marc Guggenheim. I presenti potranno vedere uno sneak peek della serie ambientata in un mondo fantasy in cui delle creature mitologiche cercano rifugio dopo essere fuggite dai propri regni, invasi dagli imperi degli uomini. Un detective umano, Rycroft Philostrate (Bloom) e una fata rifugiata chiamata Vignette Stonemoss (Delevingne) vivranno una storia d’amore nonostante una società sempre più intollerante.

Sabato 20 luglio

The Expanse: all’Indigo Ballroom, Hilton Bayfront Hotel, dalle 13 alle 13.50, verrà presentata la nuova stagione della serie alla presenza di Steven Strait, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Frankie Adams, Cas Anvar, Dominique Tipper e i produttori esecutivi Naren Shankar e Ty Frank. I fan potranno vedere delle scene in anteprima.The Man in the High Castle: nella Room 6A del San Diego Convention Center, dalle 16.15 alle 17.15 i fan potranno applaudire il cast e i creatori dello show che si concluderà con la quarta stagione, in arrivo in autunno in streaming. Sul palco saranno presenti Isa Dick Hackett, Daniel Percival, David Scarpa, Rufus Sewell, Joel de la Fuente, Jason O’Mara, Chelah Horsdal e Frances Turner e il panel sarà moderato da Dominic Patten.