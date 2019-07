Durante il panel di Star Trek, al Comic-Con di San Diego, CBS All Access ha annunciato lo sviluppo di sei nuovi episodi della serie Star Trek: Short Treks.

Alcuni degli episodi (3 nel particolare) ruoteranno intorno alle vicende dell'equipaggio dell'iconica USS Enterprise NCC 1701, e vedono il ritorno del Capitano Pike, dell'affascinante Numero Uno e del Sig. Spock.

Alex Kurtzman ha così delineato questi nuovi corti ambientati nell'universo ideato originariamente da Gene Roddenberry:

"alcuni degli Short Treks coinvolgeranno Spock, Number One e Pike, e poi ci saranno tre nuove storie. Due di loro sono animati e non saranno nello stile di nessuno dei nostri nuovi spettacoli animati ( Star Trek: Lower Decks e la serie Nickelodeon Trek), in realtà sono abbastanza diversi. Uno sarà diretto da Michael Giacchino, che ha realizzato il film [JJ Abrams] Trek. Un'altro sarà diretto da 'Tunde (Olatunde Osunsanmi), che è il nostro direttore principale su Discovery , in uno stile completamente diverso. L'ultimo sarà un Picardocchiolino, ti darà un senso di quello che è successo a Jean-Luc quindici anni prima di entrare nella serie. Tutto si connette, eppure ci sono storie divertenti e autonome, come si può vedere dal trailer.