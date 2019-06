Dopo Warner Bros, Universal Pictures e Lionsgate, anche la Sony Pictures ha confermato la propria assenza nella storica sala H del San Diego Comic-Con.

La major ha annunciato in queste ore la propria assenza dal Comic-Con 2019, ed ovviamente i fan di film molto attesi non possono che essere delusi per tale decisione. Progetti alla mano, la Sony al Comic-Con avrebbe potuto presentare dietro le quinte dal cinecomic Morbius, annunciare Venom 2 e regalare prime occhiate a progetti attesi come Zombieland: Double Tap, Charlie’s Angels e Bloodshot.

Quella di Sony, come detto in apertura, si aggiunge alle assenze pesanti di Warner Bros, Universal Pictures e Lionsgate (oltre che 20th Century Fox), restano comunque attive al Comic-Con majors del calibro di Marvel Studios, Walt Disney Studios e Paramount Pictures. Restiamo comunque in attesa del programma completo.

Il San Diego Comic-Con numero 50 sarà di scena dal 17 al 21 luglio.