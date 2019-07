Approfittando della presentazione avvenuta durante il 50° San Diego Comic-Con, la AMC ha diffuso in rete il trailer della quarta stagione di Preacher.

Come noto, la quarta stagione concluderà le avventure televisive di Jesse Custer (Dominic Cooper), pertanto i fan si aspettano nuovi episodi davvero scoppiettanti.

Ecco anche la sinossi ufficiale:

Il piano di Dio per l’universo inizia a dare i suoi frutti. Intrappolati tra profezie paradisiache, prigioni infernali e una guerra nucleare, Jesse, Tulip e Cassidy devono arrivare a Most High. Se riusciranno a raggiungere Dio in tempo, o se il massacro farà parte del suo piano divino, verrà rivelato mentre Preacher va verso la fine del mondo.

La serie tv Preacher è stata prodotta da Seth Rogen ed Evan Goldberg, nel cast spiccano i nomi di Dominic Cooper, Ruth Negga, Joseph Gilgun, Noah Taylor, Pip Torrensand, Julie Ann Emery, Malcolm Barrett, Ronald Guttman e Justin Prentice.

Preacher 4 andrà in onda su AMC dal 4 agosto 2019.