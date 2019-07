I Marvel Studios tra 3 giorni saranno alla 50° edizione del San Diego Comic-Con, e per l'occasione hanno iniziato a stuzzicare i fan con 4 special poster.

Gli artwork in questione riguardano i quattro capitoli della saga Avengers finora giunti in sala, ossia The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).

Come oramai noto, durante il panel Marvel Studios si parlerà della futura Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, con una forte probabilità che lo studios presenti in anteprima tutti i prossimi cinecomics in uscita. Pertanto non lasciate le nostre pagine nei prossimi giorni.

In questo articolo abbiamo elencato una buona parte degli eventi dedicati al panel Marvel Studios.

L'edizione numero 50 del San Diego Comic-Con si terrà dal 17 al 21 luglio 2019.