Durante il panel dedicato al Comic-Con di San Diego, è stata ufficializzata la notizia che David Ajala farà parte del cast di Star Trek: Discovery 3.

Secondo Deadline, l'attore vestirà i panni di Book, ovvero Cleveland Booker, un personaggio regolare descritto come "intelligente e capace, con un carisma naturale e un atteggiamento da irresponsabile che tende a metterlo nei guai ogni volta che lo tira fuori".

Abbiamo già avuto modo di conoscere David Ajala in Supergirl e in Black Mirror, ma questo attore di origini britanniche è noto anche per aver interpretato Ibis in Jupiter - Il destino dell'universo, il film delle sorelle Wachowsky.

La CBS, ha da poco ufficialmente rilasciato le prime immagini dal set della nuova stagione di Discovery, nelle quali possiamo ammirare questo attore nei panni di Book, in compagnia di Micahel Burnham.