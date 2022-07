SDCC22: Trailer e poster dalla serie animata I Am Groot

I Marvel Studios hanno aperto la loro presenza al San Diego Comic-Con con la presentazione di alcune serie animate, tra cui l’imminente I Am Groot.

In arrivo su Disney+ a partire dal 10 agosto, il progetto d’animazione I Am Groot si è mostrato al pubblico del SDCC22 attraverso un divertente trailer che ha mostrato alcune sequenze dai cinque cortometraggi che vedranno come protagonista il più tenero dei Guardiani della Galassia. Cinque avventure, tra mondi lontani, personaggi bizzarri e la sua simpaticissima frase tutto dire, cosa volere di più?

Groot è stato creato da Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby ha ottenuto una grande popolarità grazie ai film dei Guardiani della Galassia in cui ha la voce (in tutte le lingue) di Vin Diesel. Nei lungometraggi diretti da James Gunn, il giovane protagonista ha un grande rapporto di amicizia con Rocket Racoon, doppiato in originale da Bradley Cooper. Le due star hanno collaborato anche alla realizzazione della serie.

I Am Groot sarà su Disney+ a partire dal 10 agosto. Cliccate qui, invece, per dare una lettura a tutte le altre novità in arrivo sulla piattaforma da agosto.

L'eroe di poche parole sta tornando. 🌱#IAmGroot, una collezione di 5 corti originali, disponibili dal 10 agosto su #DisneyPlus pic.twitter.com/fHnHzqRxjj — Marvel IT (@MarvelNewsIT) July 22, 2022