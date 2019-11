The Scythian – I lupi di Ares è un film del 2018 diretto dal regista russo Rustan Mosafir, arrivato in Italia grazie ad Amazon Prime Video e si colloca tra il genere azione e quello fantasy. Questa è la nostra recensione.

TRAMA: Una nuova era sta iniziando nell'Eurasia centrale. Gli Sciiti, i fieri guerrieri, sono quasi scomparsi. I pochi dei loro discendenti sono diventati assassini mercenari senza scrupoli, i "lupi di Ares". Lutobor, è un soldato con un compito difficile: costretto a partire per un pericoloso viaggio per salvare la sua famiglia, sarà accompagnato dallo schiavo sciita Weasel. Lutobor e Weasel sono nemici, pregano di-vinità diverse ma devono intraprendere questo viaggio insieme.

COMMENTO

Iniziamo con l'asserire che le aspettative per questo film erano di per sè relativamente basse, questo perchè trattasi di una produzione russa, con un cast attoriale pressochè sconosciuto, ed una release cinematografica negata da Koch Media.

Fatta questa brevissima premessa, possiamo tranquillamente affermare che I Lupi di Ares si è rivelato una piacevole sorpresa. Il film non farà assolutamente gridare all’Oscar, questo è meglio sottolinearlo, ma è ben fatto sia dal punto di vista sceneggiativo, che da quello estetico. Alcuni discorsi sono stati presentati in lingua sciita sottotitolati in russo (dato che di certo può provocare qualche piccola difficoltà nel seguire perfettamente la trama), ma oramai di prodotti dove è meglio farsi carico di leggere, e conoscere le lingue, la fabbrica del cinema ne è piena.

Di buona fattura la fotografia, con una scelta di luci e di filtri che ha reso l’atmosfera del lungometraggio più fantastica e affascinante. La sceneggiatura è caratterizzata da un buon numero di colpi di scena, i quali aiutano a mantenere sempre viva l’attenzione dello spettatore sebbene alcuni di questi si presentino facilmente prevedibili. Il regista Rustan Mosafir non disdegna di mostrare sequenze cruente, dove la violenza viene messa al centro dell'attenzione, ma il genere in certe occasioni cerca ricerte dinamiche narrative.

I Lupi di Ares nel complesso è un buon film di intrattenimento, non perfetto questo è senza dubbio, ma piacevole per un serata all'insegna dell'eroismo. La sufficienza è raggiunta a mani basse.