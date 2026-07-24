Il classico natalizio per eccellenza si prepara a mostrare un volto del tutto inaspettato, inquietante e profondo. Paramount ed Eagle Pictures hanno rilasciato il primo trailer di Scrooge e gli spiriti del Natale, la nuova attesissima pellicola che vedrà Johnny Depp nei panni di Ebenezer Scrooge.

Alla regia troviamo Ti West, regista cult del panorama horror e thriller, pronto a plasmare la celebre opera di Charles Dickens con la sua inconfondibile impronta stilistica. In arrivo nei cinema italiani a novembre, il film promette di trascinare il pubblico in un viaggio viscerale dentro un nome conosciuto da tutti, ma attraverso una storia del tutto inedita.

Un cast stellare guidato da Ian McKellen, Daisy Ridley e Rupert Grint

Ad affiancare Johnny Depp in questa reimmaginazione c’è un cast britannico e internazionale d’eccezione che riunisce alcuni dei volti più amati del cinema contemporaneo. La pellicola vedrà infatti la partecipazione di Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint, Sam Claflin e Andrea Riseborough, insieme ad Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy e Tramell Tillman.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Scrooge (Titolo italiano: Scrooge e gli spiriti del Natale)

Scrooge (Titolo italiano: Scrooge e gli spiriti del Natale) Regia: Ti West

Ti West Sceneggiatura: Ti West (basata sul romanzo di Charles Dickens)

Ti West (basata sul romanzo di Charles Dickens) Cast: Johnny Depp, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman, Ian McKellen

Johnny Depp, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman, Ian McKellen Produzione: Paramount Pictures

Paramount Pictures Distribuzione in Italia: Eagle Pictures

Eagle Pictures Data di uscita: Novembre 2026