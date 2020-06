Screen Gems a lavoro su The Bride, horror in stile REC 3 - La Genesi

Sulla falsa riga di film quali REC 3 - La Genesi e Finché morte non ci separi, la Screen Gems è pronta a realizzare The Bride, un nuovo horror con protagonista una sposa "molto sfortunata".

L'horror sarà diretto da Jessica M. Thompson (The Light of the Moon), e sceneggiato da Blair Butler, già autore di Hell Fest e Polaroid. Così come anticipato dal paragrafo d'apertura, al centro dell'attenzione ci sarà una donna, il cui giorno del matrimonio vivrà un'esperienza da incubo. Non sono noti ancora i dettagli della trama, ma è ovvio che gli amanti del genere possono aspettarsi spargimenti di sangue non richiesti.

Ecco la sinossi ufficiale:

La storia segue una giovane donna che partecipa a un sontuoso matrimonio, ignara degli orrori che attendono.

Emile Gladstone, dietro il film horror The Curse of La Llorona , sta producendo il film. Non sono stati resi noti dati relativi a cast e data di rilascio.

Non resta che attendere nuovi dettagli a riguardo.