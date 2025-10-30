Scream 7 | Ghostface è tornato, ecco il trailer

Paramount Pictures ha svelato a sorpresa il primo trailer di Scream 7, ennesimo capitolo della famosa saga horror.

Con una release italiana ancora da svelare, ma un lancio USA previsto per il prossimo febbraio 2026, Scream 7 si è mostrato quest’oggi attraverso il primo trailer. Il breve video introduce nuovi personaggi, ma celebra soprattutto la vecchia guardia, con Sidney Prescott (Neve Campbell) nuovamente al centro del pericolo.

Guardate qui il trailer di Scream 7

Qual è la trama di Scream 7?

Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l’orrore che pensava di aver lasciato alle spalle.

Cast e indiscrezioni da Scream 7

Il film è stato diretto da Kevin Williamson, co-creatore della saga assieme al compianto Wes Craven, con Guy Busick – che ha scritto Scream (il quinto capitolo) e Scream VI – in cabina di sceneggiatura al posto di James Vanderbilt. L’uscita di Scream 7 è stata fissata per il 26 febbraio 2026.

Nel cast Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.

La saga è stata rivitalizzata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con il quinto capitolo intitolato semplicemente “Scream”. Quel film è stato apprezzato da pubblico e critica, ottenendo poi il benestare per un sequel “Scream VI”, il cui esordio al Box Office USA ha offerto il record per la saga 44,5 milioni di dollari, intascando complessivamente 166,3 milioni.