Scream 5: Il cast conterà su Jack Quaid da The Boys

Il cast in costruzione di Scream 5, o come viene definito dai media semplicemente “Scream“, potrà contare su Jack Quaid, attore visto nella serie di successo The Boys.

Prossimo ad apparire nella seconda stagione della suddetta serie The Boys, il giovane figlio d’arte (Dennis Quaid e Meg Ryan sono i genitori) ha ottenuto un ruolo nel riavvio della celebre saga horror, per l’occasione diretta dalla coppia di registi formata da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Al momento il cast del reboot di Scream conta i nomi di Jack Quaid, David Arquette, Courteney Cox, Melissa Barrera e Jenna Ortega.

SCREAM 5

PRODUZIONE : Il nuovo sequel sarà diretto da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. I due filmmaker – con Chad Villela – figurano anche come produttori. La sceneggiatura è stata firmata da James Vanderbilt e Guy Busick. Il co-creatore della saga Kevin Williamson sarà produttore escutivo. La produzione è firmata da Spyglass Media Group.

: Non definita. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 4 gennaio 2022.