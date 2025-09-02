Lo sceneggiatore, regista e produttore Scott Spiegel è morto, tra i suoi crediti Evil Dead 2 e la saga Hostel.
Con un triste annuncio, l’attore – e amico – Bruce Campbell ha annunciato la scomparsa di Scott Spiegel. Nel comunicare la scomparsa, l’attore ha ricordato la loro amicizia, e le prime esperienze di cinema vissute al college assieme Sam Raimi e lo stesso Spiegel.
“Scott Spiegel ha avuto un ruolo fondamentale nei miei anni formativi nel Michigan“, ha detto Campbell su X. “Dalla scuola domenicale ai ragazzi del magazzino, fino a Evil Dead 2, che Scott ha co-scritto, non posso guardare nello specchietto retrovisore senza vedere questo ragazzo unico che fa battute a basso costo. Sono grato per il tesoro di ricordi felici. Continua a fare Shemping, Scott.”
Scott Spiegel aveva 67 anni.
Quali film Scott Spiegel ha scritto e quali ha diretto
La carriera di Scott Spiegel è iniziata come sceneggiatore per il liceo, da cui ha iniziato la lunga e proficua amicizia con Bruce Campbell e Sam Raimi. Nel 1987 Spiegel ha co-sceneggiato Evil Dead 2 (La Casa 2 da noi), il suo debutto ad Hollywood come regista è avvenuto col film “Intruder” del 1989.
Con Eli Roth ha co-creato la saga horror Hostel, e ne ha diretto il terzo capitolo nel 2011, successivamente ha fondato con lo stesso Roth la casa di produzione Raw Nerve. Tra gli altri film diretti, spicca “Dal Tramonto all’Alba 2: Texas Blood Money” (1999), mentre ha co-sceneggiato “The Rookie” (1990), film diretto ed interpretato da Clint Eastwood.
Spiegel ha avuto anche esperienze attoriali apparendo nei primi due film di Evil Dead, ma anche in Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) e Drag Me to Hell (2009), oltre a prestare la voce in Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), tutti film diretti da Sam Raimi.
