La querelle Scorsese vs Marvel continua a regalare ogni giorno nuovi risvolti, ieri infatti è arrivata finalmente la risposta di Kevin Feige.

Nonostante Martin Scorsese di recente abbia scelto di "aggiustare" il tiro sulle sue dichiarazioni "anti-Marvel" (leggete qui), il CEO di Marvel Studios, Kevin Feige ha rotto il silenzio, rispondendo senza timori referenziali al celebre regista.

Parlando con il The Hollywood Reporter, Kevin Feige ha cercato di chiarire la sua posizione nei confronti delle dichiarazioni del regista, dimostrando un certo dissenso a riguardo. Ecco un estratto tradotto per noi da Badtaste:

Penso non sia vero. Credo sia un’uscita infelice. Io stesso e tutte le persone che lavorano a questi film… noi tutti amiamo il cinema, amiamo i film e amiamo andare al cinema per vivere un’esperienza collettiva in una sala piena di gente. E per noi è uno spasso poter sfruttare il nostro successo per assumerci dei rischi e avventurarci in luoghi nuovi. Ogni persona ha una sua definizione di cinema. Ogni persona ha una sua idea su cosa sia arte. Ognuno ha una sua definizione di rischio. Alcune persone pensano che non siano cinema e tutti hanno diritto ad avere un’opinione così come tutti hanno diritto di ripeterla. Di scriverci degli editoriali. Io stesso guardo in avanti per vedere cosa accadrà in futuro. Ma, nel mentre, continueremo a fare film.