La querelle Scorsese/Marvel è oramai divenuta di dominio pubblico sul web, ecco perchè c’è chi, simpaticamente come Jimmy Kimmel, ha deciso di realizzare un video parodia che sembrerebbe annunciare una pazza collaborazione cinematografica tra le parti in questine.

Ovviamente non esiste nessuna collaborazione in corso tra Martin Scorsese e i Marvel Studios, e forse non ci sarà mai vista le scintille scaturite dalle parole del regista. Ciononostante, è bello vedere che il noto conduttore Jimmy Kimmel ha pensato alle due parti come prossime ad una pace promozionale.

Ecco le parole del conduttore che hanno annunciato lo spassoso video parodia:

“Martin Scorsese è al centro dell’attenzione per alcuni commenti sui film Marvel. Ha detto, tra le altre cose, che non pensa che quei film siano ‘cinema’, cosa che ha fatto arrabbiare un po’ di persone. Quelli che mi conoscono sanno che se c’è una cosa odio è vedere persone arrabbiate. Ecco a voi, allora, in anteprima, il trailer della primissima collaborazione tra la Marvel e Scorsese“.

Voi pensate che servirà per sdrammatizzare sulla querelle?