Il celebre regista cult Stanley Kubrick continua a "partorire" storie di cinema, e questo nonostante la morte avvenuta nel 1999.

Giochi di parole a parte, i Kubrick Archive della University of the Arts London hanno annunciato di aver raccolto tre sceneggiature inedite del regista, trovate all'interno di una delle sue residenze. L’accademico Nathan Abrams ha spiegato che non si tratta di vere e proprie sceneggiature, ma di raccolte di idee e appunti, da tramutare poi in storie da portare al cinema.

I titoli delle tre sceneggiature sono Married Man, The Perfect Marriage e Jealousy. Ovviamente non è dato conoscere la natura di tali appunti, ma è certo che sono stati "partoriti" tra il 1954 ed il 1956, arco di tempo in cui il regista era in procinto di divorziare dalla sua seconda moglie, Ruth Sobotka.

Verranno mai adattate sul grande schermo? Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.