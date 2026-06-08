La piattaforma streaming Netflix ha svelato le prime immagini ufficiali e i dettagli della trama di Scooby-Doo: Origins, l’attesissimo reboot in formato serie TV che per la prima volta nella storia del franchise mostrerà il celebre Alano protagonista nelle sembianze di un cane vero in carne e ossa.

Lo show, attualmente in fase di ripresa ad Atlanta, debutterà con un lancio globale in esclusiva nel catalogo di Netflix nel corso del 2027. Il primo breve teaser trailer ufficiale offre uno sguardo ravvicinato in prima persona (POV del cane), mostrando il cucciolo mentre salta entusiasta tra le braccia del suo iconico compagno d’avventure Shaggy, interpretato in questa versione da Tanner Hagen.

La produzione rappresenta una reimmaginazione in chiave moderna del celebre cartone animato Hanna-Barbera nato nel 1969, trasformando il mistero classico in un thriller adolescenziale dalle tinte più cupe.

Scooby-Doo serie Netflix: trama e attori del reboot live-action

La trama della nuova serie Netflix si sviluppa durante l’ultima estate al campeggio dei giovani protagonisti (in foto i protagonisti di Scooby-Doo: Origins). Gli storici amici Shaggy (Tanner Hagen) e Daphne, interpretata dalla star Mckenna Grace, si ritrovano coinvolti in un fitto mistero legato al ritrovamento di un cucciolo di Alano smarrito, che sembra essere l’unico testimone di un terrificante omicidio soprannaturale. Per fare luce sulla vicenda, i due uniscono le forze con la pragmatica e scientifica Velma (Abby Ryder Fortson) e con il misterioso nuovo arrivato Fred (Maxwell Jenkins). Insieme, il gruppo di adolescenti cercherà di risolvere un caso da incubo che rischia di portare a galla i segreti più oscuri di ognuno di loro. Al cast principale si unisce inoltre l’attore Paul Walter Hauser in un ruolo non ancora rivelato.

SCOOBY IS FINALLY REAL!!! Meet the goodest boy in Scooby-Doo: Origins, coming to Netflix in 2027 pic.twitter.com/0FjfVAw4Bt — Netflix (@netflix) June 8, 2026