Netflix ha ufficializzato l’ingresso di Paul Walter Hauser (Black Bird) nel cast della serie live-action di Scooby-Doo, attualmente in fase di sviluppo presso Warner Bros. Television. La notizia è stata confermata questa sera da Deadline.

L’attore, reduce dai successi di critica per il suo ruolo in The Fantastic Four: First Steps, si unirà al progetto come series regular, sebbene i dettagli sul suo personaggio rimangano ancora riservati. Hauser affiancherà il quartetto dei protagonisti già annunciato nei giorni scorsi, composto da Mckenna Grace (Daphne Blake), Tanner Hagen (Shaggy Rogers), Abby Ryder Fortson (Velma Dinkley) e Maxwell Jenkins (Fred Jones).

Come da descrizione Netflix, la serie si propone come una moderna rivisitazione delle origini della Mystery Inc., concentrandosi sul primo caso soprannaturale che ha legato i destini dei quattro giovani e dell’alano Scooby-Doo durante la loro ultima estate al campeggio.

Scooby-Doo serie Netflix: trama, cast tecnico e produzione Warner Bros.

La narrazione seguirà Shaggy e Daphne alle prese con un omicidio dalle tinte soprannaturali, coinvolgendo la pragmatica Velma e il misterioso nuovo arrivato Freddy in un incubo che minaccia di esporre i segreti di ognuno di loro.

La produzione della serie di Scooby-Doo è affidata a Warner Bros. Television in collaborazione con Berlanti Productions e Midnight Radio. Il team creativo vede Josh Appelbaum e Scott Rosenberg nel ruolo di showrunner e produttori esecutivi, affiancati da Greg Berlanti e Sarah Schechter. La regia del primo episodio sarà curata da Toby Haynes, mentre la sceneggiatura porta la firma degli stessi Appelbaum e Rosenberg.

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