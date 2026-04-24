La Mystery Machine sta per ripartire, ma con un tono decisamente più oscuro e moderno.

Netflix ha ufficialmente dato il via alla produzione della sua nuova serie live-action ad Atlanta, svelando il titolo definitivo: Scooby-Doo: Origins. Secondo la descrizione ufficiale riportata in rete da Deadline, il progetto si distacca dalle precedenti versioni cinematografiche per proporre una reimmaginazione contemporanea del celebre gruppo di adolescenti creato da Hanna-Barbera, focalizzandosi sul momento esatto in cui tutto ebbe inizio.

La trama di Scooby-Doo Origins ci riporta all’ultima estate al campo estivo dei vecchi amici Shaggy, interpretato da Tanner Hagen, e Daphne, che ha il volto di Mckenna Grace (Ghostbusters: Minaccia Glaciale). I due si ritroveranno coinvolti in un mistero soprannaturale legato a un cucciolo di Alano smarrito, testimone di un inquietante omicidio. A completare la squadra ci saranno la pragmatica Velma (Abby Ryder Fortson) e il nuovo arrivato in città, Freddy (Maxwell Jenkins). Nel cast figura anche il premio Emmy Paul Walter Hauser in un ruolo ancora segreto, mentre la produzione è affidata a pesi massimi come Greg Berlanti e gli showrunner Josh Appelbaum e Scott Rosenberg.

Jinkies!! The scooby gang has started production on SCOOBY-DOO: ORIGINS!



• Mckenna Grace as Daphne

• Tanner Hagen as Shaggy

• Abby Ryder Fortson as Velma

• Maxwell Jenkins as Fred pic.twitter.com/jwpaGLKUUU — Netflix (@netflix) April 24, 2026

Scooby-Doo Origins serie: un thriller soprannaturale tra segreti e incubi

Sotto la regia del primo episodio affidata a Toby Haynes (Andor), la serie prodotta da Warner Bros. Television promette di trascinare i protagonisti in un vero e proprio incubo che minaccia di esporre i loro segreti più profondi. La produzione della nuova serie è affidata a Warner Bros. Television in collaborazione con Berlanti Productions e Midnight Radio.

Con la prima immagine ufficiale (sopra), Netflix, oltre al titolo ufficiale, mostra anche il look dei protagonisti del nuovo show mistery. Cosa pensate dei nuovi protagonisti dell’occulto?

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