Spunta in rete un nuovo banner promozionale di SCOOBY!, il film d’animazione dedicato al celebre Scooby-Doo, personaggio creato da Hanna-Barbera.

Il banner – rilasciato via Imp Awards – regala un nuovo sguardo allo Scooby-Doo da cucciolo. Che Tenerezza!

SCOOBY!

Il film d’animazione è stato diretto da Tony Cervone, con l’ausilio della Warner Bros. Animation.

Gina Rodriguez darà la voce a Velma, Will Forte a Shaggye, Zac Efron sarà Fred e Amanda Seyfried è Daphne, mentre Tracy Morgan sarà Captain Caveman, un personaggio che fa parte dell’universo di Hanna-Barbera ma non direttamente di Scooby-Doo. Fanno parte del cast anche Ken Jeong (Una Notte da Leoni) e Kiersey Clemons (Dope). Mark Wahlberg sarà Blue Falcon, supereroe dell’universo di Hanna-Barbera, mentre Jason Isaacs sarà invece il violinista malvivente Dick Dastardly.

TRAMA: “SCOOBY!” ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati, e come si siano uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa “can-apocalisse globale”, i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.

Il film sarà nelle sale Usa dal 15 novembre 2020.