Un thriller sci fi dal romanzo Mickey7 sarà il prossimo film di Bong Joon-ho

Bong Joon-ho avrebbe in programma per la Warner Bros un thriller sci fi basato su Mickey7, il romanzo scritto da Edward Ashton.

Infatti, secondo quanto riportato da Deadline, iIl regista di origini asiatiche, vincitore del premio Oscar per Parasite, scriverà e dirigerà l’adattamento cinematografico del libro di Edwar Ashton in libreria già dalla prossime settimane. Per ricoprire il ruolo di Mickey7 Bong Joon-ho avrebbe individuato Robert Pattinson, al momento in trattativa con la Warner Bros.

Il romanzo ha come tema la clonazione umana, questa in breve la trama che, in qualche modo, ricorda in alcuni passaggi quanto vissuto da Sam Bell nel film di Duncan Jones intitolato Moon:

Mickey7 è il settimo clone di un impiegato “Usa e getta” in una spedizione umana inviata per la colonizzazione e la terraformaione del pianeta ghiacciato Niflheim. Dopo la morte di ogni impiegato “usa e getta”, lo stesso viene sotituito da una nuova iterazione che mantiene la maggior parte dei ricordi della precedente. Durante la missione Mickey7 scompare e viene creduto morto, pertanto viene sostituito dal clone n° 8. Mickey7 deve comunque mantenere segreta la sua esistenza in vita, altrimenti potrebbe essere catturato e distrutto per il riciclo delle sue proteine.

Al momento non si hanno notizie né sul resto del cast e né sull’inizio della produzione di questa nuova pellicola firmata Bong Joon-ho.