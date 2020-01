Lo scettro di Loki tornerà nella serie Marvel

La fase di pre-produzione di Loki, la nuova serie Marvel per Disney+, è partita da qualche giorno, ed oggi ne abbiamo conferma.

L'artista Russel Bobbitt in queste settimane si sta occupando della realizzazione degli oggetti di scena che saranno utilizzati nella serie Loki. Attraverso un brevissimo contenuto diffuso via Twitter ne ha mostrato uno abbastanza noto ai fan del Dio dell'inganno Marvel, il celebre scettro di Loki.

Facile immaginare che, attraverso i viaggi nel tempo descritti nella trama dello show, Loki si ritroverà ad affrontare eventi passati, non diversi da quello che lo ha legato alla battaglia di New York, ammirata lo ricordiamo in The Avengers. Nell'occasione in questione, lo scettro di Loki ha avuto un'importanza fondamentale per l'autonomia della storia narrata.

Loki

Loki sarà sviluppato da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) sarà affidata a Kate Herron.

Nel cast Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, Sophia Di Martino.

La distribuzione avverrà su Disney+ dalla primavera del 2021.